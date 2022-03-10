Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi?

SURVIVOR EKSTRA SEMİH NEDEN YOK?

Her hafta Survivor'ın hemen sonrasında ekrana gelen Survivor Ekstra'da yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk, programda son iki bölümde yer almadı. Sevilen ismin yorumları ile programa damga vururken 8 ve 9 Mart 2022 tarihli bölümlerinde yer almamasının nedeninin 'ayrılık' olabileceği iddia edildi. Fakat Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'da neden olmadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.