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Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi?

Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarışma sonrasında ekranlara gelen Survivor Ekstra programında yorumcu Semih Öztürk'ün yer almaması kafaları karıştırdı. Hayranları sevilen isimin programdan ayrılıp ayrılmadığını merak ediliyor. İşte, Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi?

Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'de ekrana gelen Survivor Ekstra yarışmasında yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk'ün 2 gündür programda yer almaması dikkat çekti. Hayranları Semih Öztürk'ün programa devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte, Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi?

SURVIVOR EKSTRA SEMİH NEDEN YOK?

Her hafta Survivor'ın hemen sonrasında ekrana gelen Survivor Ekstra'da yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk, programda son iki bölümde yer almadı. Sevilen ismin yorumları ile programa damga vururken 8 ve 9 Mart 2022 tarihli bölümlerinde yer almamasının nedeninin 'ayrılık' olabileceği iddia edildi. Fakat Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'da neden olmadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Daha önce Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla ismini duyurmuş olan Semih Öztürk, 1991 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almaktadır. Öztürk, Ütopya'da tanışıp aşk yaşamış olduğu Kurretülayn Matur ile evlidir.

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