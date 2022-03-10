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Murat Cemcir’e büyük şok! Yakın arkadaşı Necati Kocabay ile davalık oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Murat Cemcir’e büyük şok! Yakın arkadaşı Necati Kocabay ile davalık oldu

Murat Cemcir ve yakın arkadaşı Necati Kocabay mahkemelik oldu. Cemcir’in şirketinde yönetici olarak çalışan Kocabay, haklarını alabilmek için İş Mahkemesi’ne başvurarak Cemcir’e dava açtı.

Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti.

Ancak Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.

TAZMİNAT İSTEDİ

Necati Kocabay istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı.

Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.

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