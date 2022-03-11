Burcu Esmersoy vasiyetini yazdı! Ortalık karıştı

Trajik bir çocukluk yaşayan Burcu Esmersoy, erken davranıp şimdiden vasiyetini yazdı. Babaannesi ve dedesiyle büyüyen, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım" diyen 45 yaşındaki sunucu, tüm mal varlığını pay etti.