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Burcu Esmersoy vasiyetini yazdı! Ortalık karıştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Burcu Esmersoy vasiyetini yazdı! Ortalık karıştı

45 yaşında olan Burcu Esmersoy, vasiyetini yazdı ortalık karıştı. Anne ve babasının mirasından hak iddia etmesini istemeyen Esmersoy, tüm mirasını minik yeğeni, üvey kardeşi ve yardım kuruluşları arasında paylaştırdı...

Trajik bir çocukluk yaşayan Burcu Esmersoy, erken davranıp şimdiden vasiyetini yazdı. Babaannesi ve dedesiyle büyüyen, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım" diyen 45 yaşındaki sunucu, tüm mal varlığını pay etti.

Sunuculuk, sosyal medya, TV ve reklamlardan hatırı sayılır bir kazanç elde eden Burcu Esmersoy, mal varlığını üvey kardeşi, minik yeğeni ve yardım kuruluşları arasında paylaştırdı.

"Vefat edince mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir" diyen güzel sunucu, annesi ve kendisini hortumla dövdüğünü söylediği babasını ima etti.

İddiaya göre güzel sunucu, detaylı bir sözleşmeyle de anne ve babasına kendisinden tek kuruş miras kalmamasını garantiletti.

Bu arada "Gayrimenkule yatırım yapıyorum" diyen Burcu Esmersoy'un İstanbul, Bodrum ve Alaçatı'da evleri bulunuyor.

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