Özcan Deniz'in darp davasında yeni gelişme! Kadınlar Günü'nde beraat etti
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada iki darp olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle düşme bir darp iddiasında ise beraat aldı. Feyza Aktan’ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
MÜTALAA VERİLDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Özcan Deniz'in avukatı Rukiye Moray, Amine Tuğçin Akman ve Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre katılım sağladı. Basit yaralamasuçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olamadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı iler sürülen olayda şikayet süresi geçtiğinden düşürülmesi talep edildi.
BERAAT ETTİ
Mahkeme, mütalaanın ardından kararı açıkladı. Özcan Deniz'in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun şikayet süresinden sonra şikayet edildiği gerekçesiyle düşürülmesine, 2018'de yaşanan olayda Deniz'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, 2019'da Almanya'daki olayda şikayet süresi geçtiği sebebiyle düşürülmesine karar verdi.
DARP KABUL EDİLDİ ŞİKAYET SÜRESİ GEÇTİ
Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre duruşma sonrası, "Almanya'da gerçekleştiği iddia alınan kasten yaralama suçundan mahkeme açık açık Özcan Deniz'in katılan Feyza Aktan'ı darp suçu işlediğini bu önündeki tespitini açıklamıştır. Ancak mahkeme darp suçunun işlendiğini sabit olduğunu belirtmesine rağmen suçun yurtdışında işlendiği bahsiyle şikayet suresinin zamanında kullanılmadığı gerekçesiyle düşürme kararı vermiştir. Üç eyleme ilişkin verilen üç kararda şu aşamada kesin değildir. Kararlara itiraz ederk istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda?
- EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite sınavı ne zaman?
- Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?
- 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
- Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
- En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...
- Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi