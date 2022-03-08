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Özcan Deniz'in darp davasında yeni gelişme! Kadınlar Günü'nde beraat etti

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Özcan Deniz’in darp davasında yeni gelişme! Kadınlar Günü’nde beraat etti

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada iki darp olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle düşme bir darp iddiasında ise beraat aldı. Feyza Aktan’ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Özcan Deniz'in avukatı Rukiye Moray, Amine Tuğçin Akman ve Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre katılım sağladı. Basit yaralamasuçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olamadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı iler sürülen olayda şikayet süresi geçtiğinden düşürülmesi talep edildi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, mütalaanın ardından kararı açıkladı. Özcan Deniz'in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun şikayet süresinden sonra şikayet edildiği gerekçesiyle düşürülmesine, 2018'de yaşanan olayda Deniz'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, 2019'da Almanya'daki olayda şikayet süresi geçtiği sebebiyle düşürülmesine karar verdi.

DARP KABUL EDİLDİ ŞİKAYET SÜRESİ GEÇTİ

Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre duruşma sonrası, "Almanya'da gerçekleştiği iddia alınan kasten yaralama suçundan mahkeme açık açık Özcan Deniz'in katılan Feyza Aktan'ı darp suçu işlediğini bu önündeki tespitini açıklamıştır. Ancak mahkeme darp suçunun işlendiğini sabit olduğunu belirtmesine rağmen suçun yurtdışında işlendiği bahsiyle şikayet suresinin zamanında kullanılmadığı gerekçesiyle düşürme kararı vermiştir. Üç eyleme ilişkin verilen üç kararda şu aşamada kesin değildir. Kararlara itiraz ederk istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.

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