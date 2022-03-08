Özcan Deniz’in darp davasında yeni gelişme! Kadınlar Günü’nde beraat etti

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Özcan Deniz'in avukatı Rukiye Moray, Amine Tuğçin Akman ve Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre katılım sağladı. Basit yaralamasuçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olamadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı iler sürülen olayda şikayet süresi geçtiğinden düşürülmesi talep edildi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, mütalaanın ardından kararı açıkladı. Özcan Deniz'in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun şikayet süresinden sonra şikayet edildiği gerekçesiyle düşürülmesine, 2018'de yaşanan olayda Deniz'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, 2019'da Almanya'daki olayda şikayet süresi geçtiği sebebiyle düşürülmesine karar verdi.

DARP KABUL EDİLDİ ŞİKAYET SÜRESİ GEÇTİ

Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre duruşma sonrası, "Almanya'da gerçekleştiği iddia alınan kasten yaralama suçundan mahkeme açık açık Özcan Deniz'in katılan Feyza Aktan'ı darp suçu işlediğini bu önündeki tespitini açıklamıştır. Ancak mahkeme darp suçunun işlendiğini sabit olduğunu belirtmesine rağmen suçun yurtdışında işlendiği bahsiyle şikayet suresinin zamanında kullanılmadığı gerekçesiyle düşürme kararı vermiştir. Üç eyleme ilişkin verilen üç kararda şu aşamada kesin değildir. Kararlara itiraz ederk istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.