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Muazzez Abacı iddialara ateş püskürdü: Aslan gibiyim

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Muazzez Abacı iddialara ateş püskürdü: Aslan gibiyim

Pandemi nedeniyle iki yıldır kızının yanında olan Muazzez Abacı, Alzheimer olduğu iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Usta şarkıcıdan çıkan haberlere tepki geldi. Ateş püsküren şarkıcı “İğrenç bir haber bu! Aslan gibiyim Allah’ıma şükür, yakında Türkiye’ye geliyorum” dedi.

Pandemi nedeniyle iki yıldır Amerika'da kızı Saba Abacı'nın yanında olan sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Aslan gibi olduğunu söyleyen Abacı, "Allah'ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Bu iğrenç ve yalan haberi okuyup endişelenen tüm dostlarıma ve sevenlerime selam gönderiyorum" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Abacı, yaptığı açıklamada Türkiye'ye döndükten sonra stüdyoya gireceğini de müjdeleyerek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olacak. Güzel bir projeye imzamı atacağım" diye konuştu.

74 yaşındaki sanatçı, Alzheimer olmak için genç olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Öyle bir şey yok, daha çok gencim. Saba da bana çok iyi bakıyor. Benden daha çok sesime iyi bakıyor. Bakımım iyi, hiçbir sıkıntı yok" dedi.

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