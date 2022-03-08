Muazzez Abacı iddialara ateş püskürdü: Aslan gibiyim
Pandemi nedeniyle iki yıldır kızının yanında olan Muazzez Abacı, Alzheimer olduğu iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Usta şarkıcıdan çıkan haberlere tepki geldi. Ateş püsküren şarkıcı “İğrenç bir haber bu! Aslan gibiyim Allah’ıma şükür, yakında Türkiye’ye geliyorum” dedi.
Pandemi nedeniyle iki yıldır Amerika'da kızı Saba Abacı'nın yanında olan sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Aslan gibi olduğunu söyleyen Abacı, "Allah'ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Bu iğrenç ve yalan haberi okuyup endişelenen tüm dostlarıma ve sevenlerime selam gönderiyorum" dedi.
Hürriyet'in haberine göre, Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Abacı, yaptığı açıklamada Türkiye'ye döndükten sonra stüdyoya gireceğini de müjdeleyerek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olacak. Güzel bir projeye imzamı atacağım" diye konuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...
- Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi
- Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?
- Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Twitter erişim sorunu yaşanıyor mu?
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte tarihler...
- Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?
- DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022: Anneye, ablaya, sevgiliye, eşe, kız kardeşe en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
- 6 ilde başvurular başladı! İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...