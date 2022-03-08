Muazzez Abacı iddialara ateş püskürdü: Aslan gibiyim

74 yaşındaki sanatçı, Alzheimer olmak için genç olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Öyle bir şey yok, daha çok gencim. Saba da bana çok iyi bakıyor. Benden daha çok sesime iyi bakıyor. Bakımım iyi, hiçbir sıkıntı yok" dedi.

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