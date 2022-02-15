Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...

ALMANYA'DAKİ OLAYI ANLATMIŞTI

Feyza Aktan mahkeme huzurunda ifadesinde, ''Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonundaki mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşurken boşanma davası açacağını söylüyordu. Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti." demişti.