15 Şubat 2022, Salı
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla dava açılmış, 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Dördüncü celsesi görülen davada Aktan'ın annesi Fatma Aktan ve Özcan Deniz'in arkadaşı Neptün Altun tanık olarak dinlendi. Altun, "Feyza, Özcan ile değil annesi ile tartışıyordu" dedi.
Giriş Tarihi: 15.02.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 13:59
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