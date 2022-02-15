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Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla dava açılmış, 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Dördüncü celsesi görülen davada Aktan'ın annesi Fatma Aktan ve Özcan Deniz'in arkadaşı Neptün Altun tanık olarak dinlendi. Altun, "Feyza, Özcan ile değil annesi ile tartışıyordu" dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 13:59
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...

YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirmişti.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...

Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. " demişti.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında flaş gelişme! O isim ilk kez konuştu...

ALMANYA'DAKİ OLAYI ANLATMIŞTI

Feyza Aktan mahkeme huzurunda ifadesinde, ''Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonundaki mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşurken boşanma davası açacağını söylüyordu. Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti." demişti.