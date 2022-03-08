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Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...

Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak tanınan Alpay Kazan'ın vefat haberi başta sevenleri olmak üzere Acun Ilıcalı'yı derinden etkiledi. Alpay Kazan'ın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...

Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan hayatını kaybetti. Aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşları arasında yer alan Kazan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...

MURAT CEYLAN'IN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Survivor All Star'ın 7 Mart Pazartesi ekrana gelen son bölümünde ise dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı. Konseyi ise Ilıcalı'nın yerine Murat Ceylan sundu.

Ceylan acı haberi yarışmacılara duyururken gözyaşlarına boğuldu.

YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ceylan, "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı" dedi.

Murat Ceylan'ın vefat haberini vermesiyle yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

OYLAMA KISA TUTULDU

Ceylan ise konseyin çok kısa olacağını belirterek hızlı bir şekilde eleme adayı için oylama yaptırdı.Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında Berna'ya 6, Yasin'e ise 7 oy çıktı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Yasin Obuz oldu.

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya'da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

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