Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...

OYLAMA KISA TUTULDU

Ceylan ise konseyin çok kısa olacağını belirterek hızlı bir şekilde eleme adayı için oylama yaptırdı.Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında Berna'ya 6, Yasin'e ise 7 oy çıktı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Yasin Obuz oldu.

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya'da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.