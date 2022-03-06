Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Furkan Dede, Murat Özarı ve Hanzade'nin yorumculuğunda ekrana gelen Survivor Ekstra programı bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanmıyor. İşte, Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu?