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Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu?

Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programı bu akşam yayınlanmıyor. Birçok izleyici Survivor Ekstra programının neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu?

Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Furkan Dede, Murat Özarı ve Hanzade'nin yorumculuğunda ekrana gelen Survivor Ekstra programı bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanmıyor. İşte, Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu?

SURVİVOR EKSTRA NEDEN YOK?

Furkan Dede yaptığı açıklamada; Alpay Kazan'ın vefatı sebebiyle bu akşam Survivor Ekstra'nın yayınlanmayacağını duyurdu.

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