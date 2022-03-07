Güzide Duran’dan boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler

Güzide Duran, eşi ve iki çocuğuyla pandemi başladıktan sonra ise Amerika'nın sağlık sisteminden kaçıp Türkiye'ye geldi. İddiaya göre Adnan Aksoy, ABD'ye geri dönmek isterken Güzide Duran "Ben ülkemde çok mutluyum. Burada kalmak istiyorum" dedi. Bu fikir ayrılığı üzerine de ikili, ayrılmaya karar verdi.