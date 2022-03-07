Güzide Duran'dan boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy'a zehir zemberek sözler
Eski manken Güzide Duran 2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy'dan boşanma kararı aldı. Çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alırken Güzide Duran sosyal medyadan taşını attı. Paylaşımlarıyla 14 yıllık mimar eşini ‘Kendisine yeteri kadar değer vermemekle’ suçladı!
Güzide Duran, podyumlarda fırtınalar estirdiği dönemde Adnan Aksoy ile 2008'de evlenip kariyerine son verdi. Hatta iddialara göre piyasaya yüklü miktarda borçları olan ünlü mimar, bu nedenle 2014'te Duran'la Los Angeles'a yerleşti.
Güzide Duran, eşi ve iki çocuğuyla pandemi başladıktan sonra ise Amerika'nın sağlık sisteminden kaçıp Türkiye'ye geldi. İddiaya göre Adnan Aksoy, ABD'ye geri dönmek isterken Güzide Duran "Ben ülkemde çok mutluyum. Burada kalmak istiyorum" dedi. Bu fikir ayrılığı üzerine de ikili, ayrılmaya karar verdi.
Eşinin kendisi için Türkiye'de kalmak istememesine kırılan Güzide Duran ise önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da Adnan Aksoy'a taşını attı.
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