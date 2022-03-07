Acun Medya Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında?
Acun Medya Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak tanınan Alpay Kazan'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Alpay Kazan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Acun Medya Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında?
Acun Medya Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayatını kaybeden Alpay Kazan ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak bilinen Kazan'a ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte, Acun Medya Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında?
ALPAY KAZAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Alpay Kazan ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;
Hayatını kaybeden Alpay Kazan'ın Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı biliniyor. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu da bilinenler arasında yer alıyor.
Alpay Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacağı duyuruldu.
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