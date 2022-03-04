Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Sunucu Zuhal Topal, bütün hafta boyunca verilen oylardan en fazlasını alan yarışmacıyı duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın kazanan isimi...