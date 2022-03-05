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Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisine kimler gidecek?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisine kimler gidecek?

Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam Survivor birleşme partisi oyunu Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programın 38.bölümünde bir erkek bir kadının dokunulmazlık kolyesi alarak birleşme partisine gitmeyi garantileyecek. Yarışmanın takipçileri birleşme partisine gitmeyi hak kazanan isimleri merak ediyor. İşte, Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisine kimler gidecek?

Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisine kimler gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor birleşme partisi oyunu için heyecan dorukta! Çekimleri Dominik'te gerçekleşen programın yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler birleşme partisini garantilemek için yarışacak. İşte, Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisine kimler gidecek?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başlandı. Birleşme partisi için kadın ve erkek yarışmacılar turu geçen isimler belli olmuştu. Bugün ise bir erkek bir kadının dokunulmazlık kolyesi alarak birleşme partisine gitmeyi garantiledi. Kazanan isim açıklandı.

BİRLEŞME PARTİSİNE KİM GİTTİ?

Survivor'da birleşme partisi ile ekrana geldi. Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Erkekler mücadelesinde finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2022 yeni sezonunun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti. Performans yarışları toplamda 3 gün düzenlenecek. İlk etapta kadınlar parkura çıktı ve ardından erkekler yarıştı. Kadın ve erkeklerde genel olarak birinci sırada yer aldığı için Berkan ve Sema ile Nagihan ve Sude oynamadı. Ardından performasa göre seçim yapacak isimler Murat Ceylan tarafından duyuruldu.

En iyi performansa sahip kadın ve erkek yarışmacılar, oynamak istediği rakibini seçti. Erkeklerde ise Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış üst tura çıktı. Kadınlarda ilk turu atlayan gönüllülerde Ayşe ve Seda olurken ünlülerde ise Gizem, Elif ve Birsen oldu.

BİRLEŞME PARTİSİ HAKKI KAZANMAK İÇİN OYNANAN OYUNDA TUR ATLAYAN İSİMLER KİMLER?

KADINLAR

ELİF, SEDA, GİZEM, AYŞE, BİRSEN

ERKEKLER

ADEM, ATAKAN, BARIŞ, BATUHAN, PARVİZ

Birleşme Partisi için toplamda 3 gün sürecek ve 2 kadın, 2 erkek yarışmacının kazanacağı oyununda performans zirvesinde yer alan 4 isim bugünkü oyunu es geçti. 4 Mart Cuma günü oynanacak yarışmanın ardından bir sonraki tura kalan isimler belli olacak.

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