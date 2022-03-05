Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisine kimler gidecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2022 yeni sezonunun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti. Performans yarışları toplamda 3 gün düzenlenecek. İlk etapta kadınlar parkura çıktı ve ardından erkekler yarıştı. Kadın ve erkeklerde genel olarak birinci sırada yer aldığı için Berkan ve Sema ile Nagihan ve Sude oynamadı. Ardından performasa göre seçim yapacak isimler Murat Ceylan tarafından duyuruldu.

En iyi performansa sahip kadın ve erkek yarışmacılar, oynamak istediği rakibini seçti. Erkeklerde ise Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış üst tura çıktı. Kadınlarda ilk turu atlayan gönüllülerde Ayşe ve Seda olurken ünlülerde ise Gizem, Elif ve Birsen oldu.