Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı





"MÜKEMMEL BİR İNSANDI"

Hüseyin Elmalıpınar'ın hak ettiğini alamadığını, hakkının yenildiğini söyleyerek sitemde bulunan Abidin Yerebakan, "Hüseyin Elmalıpınar, Türkiye'de ender yetişen, doğru aktörlerden biriydi. Her şeyden önce doğru, mükemmel bir insandı. Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar hunharca yemeselerdi. Birçok işte parasını alamadığını, mağdur edildiğini biliyorum. Küçücük bir rolü bile çok büyük bir hale getirebilen bir oyuncuydu ama hiçbir zaman hak ettiğini alamadı, vermediler. O da meseleye insanlık açısından baktı. Ben olsam bir kuruş bile bırakmam ama o öyle değildi. O, mahşerde hesap sorulacağına inananlardandı. Bu şekilde ahirete intikal eden bütün sanatçı abilerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.