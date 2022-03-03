Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?

Acun Ilıcalı, 23 Şubat Çarşamba akşamı Ada Konseyi'nde beklenen haberi verdi. Ilıcalı, birleşme partisinin tarihini duyurdu. Konuşmasında, 'Bizim için Survivor tam anlamıyla birleşme partisi ile başlayacak. Bizim için asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak. Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak. Yani iki takımdan da 11'er yarışmacı katılacak. Survivor'da hızlı eleme dönemi başlıyor.

Birleşme martın son haftası olacak. Birleşmeye kadar ise haftada 2 eleme yapılacağını ve 3 haftada 6 yarışmacının Survivor'a veda edeceğini ekledi.