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Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?

Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 sezonunda Survivor All Star birleşme partisi için gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Nefes kesen mücadele sonrasında birleşme partisinin detayları merak ediliyor. İşte, Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?

Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen TV8'in seviler yarışma programı Survivor 2022 birleşme partisi için geri sayım başladı. İşte, Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor ne zaman bitecek sorusu izleyenin gündemini meşgul ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarını bekleyen sürprizi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 sezonunda birleşme partisini duyurdu. Gerçek All Star'ın başlayacağı tarih olarak konuşmasına başlayan Ilıcalı, iki takımdan da toplam 22 yarışmacının birleşmeye gideceğini ifade etti.

Acun Ilıcalı, 23 Şubat Çarşamba akşamı Ada Konseyi'nde beklenen haberi verdi. Ilıcalı, birleşme partisinin tarihini duyurdu. Konuşmasında, 'Bizim için Survivor tam anlamıyla birleşme partisi ile başlayacak. Bizim için asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak. Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak. Yani iki takımdan da 11'er yarışmacı katılacak. Survivor'da hızlı eleme dönemi başlıyor.

Birleşme martın son haftası olacak. Birleşmeye kadar ise haftada 2 eleme yapılacağını ve 3 haftada 6 yarışmacının Survivor'a veda edeceğini ekledi.

SURVİVOR ALL STAR BİRLEŞME PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜ GELECEK?

Ilıcalı, yeni sistem hakkında, 'İki takımdan da 2'şer yarışmacı toplamda 4 yarışmacı birleşmeye gitmeyi 3 hafta önceden garantilemiş olacak. Önümüzdeki hafta oynanacak bu oyunda eşlemede toplam başarı puanına bakılacak.' dedi. Yarışmacılar konseyde rakiplerini seçecek. Survivor Exstra'ya katılan Ilıcalı, birleşme partisine şarkıcı Edis'i davet edeceğini belirtti.

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