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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol, ekrana damgasını vurdu. Dizide başrolü paylaştığı Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Çelikkol'un gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 03.03.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 16:58
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, hakkındaki gerçekle şaşırttı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun gerçek mesleği merak konusu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelikkol'un gerçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Furkan Palalı - Jeoloji Mühendisi

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

BARIŞ ARDUÇ

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, oyunculuğa adım atmadan önce cankurtaranlık yapıyordu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

EBRU GÜNDEŞ

Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan ve erken yaşta çalışmaya başlayan Ebru Gündeş, bir dönem konfeksiyon işçisi olarak çalıştı.