Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol, ekrana damgasını vurdu. Dizide başrolü paylaştığı Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Çelikkol'un gerçek mesleği...