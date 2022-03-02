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Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüller SMS sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüller SMS sıralaması...

Survivor kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Haftanın eleme adayları tek tek belli olurken SMS oy sıralaması ile bir kişi adaya veda ediyor. Programın 36.bölümünde ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Survivor'da elenen isim sorgulanmaya başladı. İşte, Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüller SMS sıralaması...

Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler gönüller dokunulmazlık oyunu için rekabet ederken iletişim oyunu sonrası eleme adayları merak konusu oldu. Takımlar arasında tansiyon giderek yükselirken haftanın eleme adayı sms oy sıralaması ile Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım arasından biri elenecek. İşte, Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüller SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.

Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

İki takım hafta boyunca dokunulmazlık yarışına çıktı. Eleme adayları ise Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım oldu. Elenen isim açıklanmadı.

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