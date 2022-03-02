Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler gönüller dokunulmazlık oyunu için rekabet ederken iletişim oyunu sonrası eleme adayları merak konusu oldu. Takımlar arasında tansiyon giderek yükselirken haftanın eleme adayı sms oy sıralaması ile Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım arasından biri elenecek. İşte, Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüller SMS sıralaması...