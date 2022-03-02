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Yasemin Özilhan'ın paylaşımı alay konusu oldu! Birebir kopyaladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Yasemin Özilhan’ın paylaşımı alay konusu oldu! Birebir kopyaladı

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak son paylaşımıyla alay konusu oldu. Sosyetik güzel, dünyaca ünlü yazar Athena Calderone’nin yemek videosu ile fotoğrafının neredeyse birebir aynısını paylaştı.

Şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz hafta takipçilerine 45 bin TL'lik bir kremi övdüğü iddia edilen ancak bunu yalanlayan sosyetik güzel, şimdi ise 'kopyacılık'la gündemde.

Bir süredir Instagram hesabından yemek videoları paylaşan Yasemin Özilhan'ın Athena Calderone isimli yazarın paylaşımlarını birebir taklit ettiği yorumları, sosyal medyanın gündemindeydi.

DETAYLAR BİREBİR

Özilhan ile ABD'li fenomenin videoları karşılaştırıldığında arka plan detaylarından çizgili kazağa kadar birçok unsurun aynı olduğu gözlendi.

Bu arada Yasemin Özilhan'ın sadece son videosu değil 14 Şubat'ta yaptığı paylaşım da Athena Calderone'nin 23 Aralık 2021'de yaptığı paylaşımla tıpatıp aynıydı.

SÜREKLİ GÜNDEM

Sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımları ve Instagram aracılığıyla kazandığı parayla sık sık gündem oluyor.

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