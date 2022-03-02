Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında?
Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Survivor birleşme partisi ile ilgili beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Heyecanın her geçen gün arttığı yarışmada birleşme partisinin tarihi belli oldu. İşte, Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında?
Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor birleşme partisi için artık geri sayım başladı. Survivor yarışmasının her sene en eğlenceli anlarına sahne olan birleşme partisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında?
BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.
Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.
Öte yandan birleşme partisi Mart ayının son haftası olacak.
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