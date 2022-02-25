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Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyunu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Hızlı eleme sistemine geçilmesi ile birlikte yarışmacılar adada kalmak için kıran kırana mücadele veriyor. Ödül oyunları da güç depolaması açısından oldukça önemli bir hala geldi. İşte, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. İki takımda ödüle sahip olmak için kıran kırana mücadele veriyor ve saniyelerle yarışıyor. Bugün ödül oyununda yarışmacıları yine sürpriz bir ödül bekliyor. İşte, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 ödül oyununu hangi takımın kazandığı kıyasıya mücadelenin ekranlara geldiği son bölümde belli olacak.

Ada şartlarında kritik önem taşıyan yiyecek ödülünde her iki takım da canla başla mücadele verecek.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 Survivor All Star yarışmasında son ada konseyinde Yunus Emre elenen isim olmuştu.

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