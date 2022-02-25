Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. İki takımda ödüle sahip olmak için kıran kırana mücadele veriyor ve saniyelerle yarışıyor. Bugün ödül oyununda yarışmacıları yine sürpriz bir ödül bekliyor. İşte, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?