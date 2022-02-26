Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en zor yarışması Survivor'da yeni bir dönem başlıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde konseyde haftada 2 eleme olacağını duyurarak birleşme partisine ilişkin detayları paylaşmıştı. İşte, Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?