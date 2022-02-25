Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bugün neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlandı. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü TV 8 yayın akışında yer almadı. İşte, Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bugün neden yok, final mi yaptı? 25 Şubat TV8 yayın akışı...