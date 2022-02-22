Survivor'da diskalifiye karmaşası! Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı'nın Yasin kararı ne oldu?
Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'nin son bölümüne Yasin ve Hikmet'in kavgası damga vurdu. Yayının kesilmesi sonrasında Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklama yakından takip ediliyor. İşte, Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı'nın Yasin kararı ne oldu?
Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı'nın Yasin kararı ne oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da son bölüme Yasin ve Hikmet'in tartışması damga vurdu. Yaşanan tartışmas sırasında yayın kısa kesilerek, acil durum konseyi kuruldu. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar hakkında vereceği karar merak ediliyor. İşte, Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı'nın Yasin kararı ne oldu?
SURVİVOR YASİN OBUZ DİSKALİFİYE OLACAK MI?
Survivor Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz arasında yaşanan kavganın ardından toplanan Acil durumu konseyinde Acun Ilıcalı şu açıklamalarda bulunuyor. Seninki apaçık önce sözlü sonra fiziki saldırı. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. İşte ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Bu açıdan baktığımız zaman aldığımız karar gereği diye yapılan açıklama bu akşam ekrana gelecek olan bölümde netleşecek.
Konseyde Acun Ilıcalı'nın sözlerini tamamlamasının ardından Yasin Obuz'un üzüldüğü görüntülenirken Yunus Emre'nin arkadaşının omzunu sıvazladığı görülüyor.
SURVİVOR HİKMET KİMDİR?
Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. 35 yaşındaki iddialı yarışmacının medeni durumu bekar. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz'un sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başladı.
YASİN OBUZ KİMDİR?
Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 doğumlu. Küçük yaşlardan bu yana spora ilgisi hiç bitmemiş bir isim olan Yasin, 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Özellikle futbola ilgisi ile bilinen yarışmacının 2 yıl kadar jimnastik yaptığı da biliniyor.
Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında fitness, futbol, yüzme gibi spor branşlarıyla uğraştı. Okulun son dönemlerinde ise yemek yapmaya başladı. Bu konuda eğitimlere de katılan Yasin Obuz, aşçılık alanında git gide uzmanlaşmaya başladı.
Mutfak konusunda kendini geliştirmek için 20 kadar ülkeye seyahat eden Obuz, gittiği yerlerde farklı yemek kültürleriyle tanıştı ve hatırı sayılır bir tecrübe kazandı.
Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi.
Yasin Obuz son olarak Survivor 2020 yarışmasında boy göstermişti.
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- Survivor'da diskalifiye karmaşası! Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı'nın Yasin kararı ne oldu?
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