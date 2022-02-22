Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının belirlendiği Survivor All Star tüm hızıyla sürüyor. Performans birincisi Yağmur bir isim daha söyleyerek eleme adayını belirlerken açık oylama sonucunda bir başka yarışmacı daha eleme adayı olarak belirlendi. İşte, Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...