22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...

Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...

Survivor eleme adayları kimler oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanırken, potada yer alacak isimler belli oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. İşte, Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...

Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının belirlendiği Survivor All Star tüm hızıyla sürüyor. Performans birincisi Yağmur bir isim daha söyleyerek eleme adayını belirlerken açık oylama sonucunda bir başka yarışmacı daha eleme adayı olarak belirlendi. İşte, Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarışmanın bu haftaki eleme adayları;

YUNUS EMRE

YASİN

NAGİHAN

GÖKHAN

oldu...

Survivor'da elenerek adaya veda eden isim henüz belli olmadı. Oylama sona erecek ve elenecek isim önümüzdeki günlerde belli olacak...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2022 sezonunda bu hafta henüz kimse elenmedi. Hafta boyu oynanan oyunlar sonucunda belirlenecek olan isim için heyecan günden güne artıyor.

Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Yunus Emre ve Yasin seçilmişti. Dün yapılan oylama sonucunda Nagihan Karadere eleme adayı oldu. Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu.

SURVİVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Kıyasıya mücadele sonunda kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı aralarından bir kişiyi sürgün adasına göndermek zorunda kaldı.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan açık oylama sonucunda sürgüne giderek haftanın 3. eleme adayı olan yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA