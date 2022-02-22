Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor'a katılan Ayşe Yüksel hayat hikayesi!
Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor'a katılan Ayşe Yüksel'in kim olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Survivor'a yeni bir yarışmacının katılacağı duyuruldu. Bu isim Ayşe Yüksel olacak. Ayşe Yüksel, sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyen Atakan'ın yerine kadroya dahil olacak. Peki; Ayşe Yüksel kimdir?
Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Ayşe Yüksel hayat hikayesi arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor'da Atakan'ın yerine Ayşe Yüksel ismi dahil oldu. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.
SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okuyor. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini söyledi.
Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye'de 3. oldu.
Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti.
Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.
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