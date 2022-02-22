Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor’a katılan Ayşe Yüksel hayat hikayesi!

Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Ayşe Yüksel hayat hikayesi arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor'da Atakan'ın yerine Ayşe Yüksel ismi dahil oldu. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.