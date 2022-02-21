Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta yaşanan eleme gecesinde belirlenen adaylar sürgün adasından geri dönüyor ve aralarından biri Survivor macerasına veda ediyor. İşte, Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu?