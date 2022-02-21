Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu?
Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayları merak ediliyor. Diğer yandan elemenin hangi gece olacağı ise yakından takip ediliyor. İşte, Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu?
Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta yaşanan eleme gecesinde belirlenen adaylar sürgün adasından geri dönüyor ve aralarından biri Survivor macerasına veda ediyor. İşte, Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu?
21 ŞUBAT SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Oyunun ödülü ise tavuk pirzola oldu. İki oyunu kazanan ünlülere karşı gönüllüler bir ismi daha eleme potasına göndermek istemiyor. Kadınlar mücadelesinde oyunu alan ünlüler oldu ve tadım hakkını elde etti. Erkeklerde de gönüllüler kazandı ve yarışmacılar en iyiler mücadelesine çıktı. Dokunulmazlığı gönüllüler takımı aldı.
SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Gerçekleşen iki dokunulmazlık oyununda kaybeden gönüllüler Yunus Emre ve Yasin'i sürgün adasına gönderdi. Ünlülerden sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oy kullanıldı ve Nagehan ve Gizem 7 oyla berabere kaldı ve açık oylama yapıldı. Açık oylamanın ardından Nagehan üçüncü eleme adayı oldu. Öte yandan ünlülerde kadınlarda dokunulmaz Merve, erkeklerde Adem oldu. Gönüllülerde de Yağmur ve Anıl dokunulmaz seçildi. Yağmur'un verdiği isimle dördüncü eleme adayı Gökhan oldu.
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