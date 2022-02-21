Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu?
Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan dolu yarışmalar devam ediyor. Yarışmanın 28. bölüm fragmanında Hikmet'in sakatlığı dikkatlerden kaçmıyor. İşte, Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu?
Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu için mücadele verecekler. Parkurda zaman zaman aksilikler yaşanırken Hikmet Tuğsuz çok talihsiz bir kaza geçiriyor. İşte, Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu?
SURVİVOR HİKMET SAKATLANDI MI?
Survivor Hikmet, Survivor All Star'ın 28. bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlanıyor. Hikmet Tuğsuz'un da aralarında olduğu Survivor yarışmacıları, günün sonunda konseye gidip aralarından bir yarışmacıyı eleme potasına sokmak istemedikleri için oyun sırasında güçlü bir performans ortaya koyuyorlar. Oyun esnasında yaşanan adrenalin kazaya sebebiyet verebiliyor.
Parkur oyunu sırasında çark çeviren Hikmet Tuğsuz'un yarışmanın 28. bölüm fragmanında yere yığılığı ve acılar içerisinde kıvrandığı görülüyor.
SURVİVOR HİKMET SAĞLIK DURUMU NASIL?
Survivor Hikmet Tuğsuz, çark direğinin altında kıvranırken, yarışmacı arkadaşları korkarak yanına gidiyor ve ona destek olmaya çalışıyor. Survivor Hikmet'in sağlık durumu ve yaşanan olayın detayları Survior All Star'ın bu akşam 20.00'da ekrana gelecek olan 28. bölümünde netleşecek.
Hikmet Tuğsuz'un sağlık durumuna ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. Tuğsuz'un başarısını keşfeden antrenörler onu atletizm branşına yönlendirdi. Birden fazla alanda başarı sergileyen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.
Tuğsuz üniversitenin ardından hem antrenörlük hem sporculuk yaptı. En son Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.
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