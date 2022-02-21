Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu için mücadele verecekler. Parkurda zaman zaman aksilikler yaşanırken Hikmet Tuğsuz çok talihsiz bir kaza geçiriyor. İşte, Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu?