Melisa Döngel'den aşk bombası! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisine gönlünü kaptırdı
Son dönemde işinden çok özel hayatıyla gündem olan Melisa Döngel, yeni bir aşka yelken açtı. Deniz Şahin ile ayrılığının ardından Sosa ve Ekin Mert Daymaz ile adı anılan Döngel, şimdi de gönlünü Aleyna Tilki’nin eski sevgilisine kaptırdı.
Melisa Döngel, son dönemde rol aldığı projelerden çok özel hayatıyla konuşulur oldu. Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile uzun süreli ilişkisini "Toksik hale geldi" diyerek geçtiğimiz yaz sonu noktalayan güzel oyuncunun adı ayrılığın ardından birçok isimle anıldı.
Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki evli futbolcu Jose Sosa ile kısa süreli yasak aşk yaşadığı iddia edilen 22 yaşındaki oyuncunun adı ardından da Ekin Mert Daymaz ile anıldı. Her iki ilişkiyi de "Arkadaşız" diye yalanlayan Melisa Döngel'in kalbinin yeni sahibi de ortaya çıktı.
PAHALI JESTLERİN ADAMI
Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Etiler'deki lüks bir mekanda Kadir Güneş ile birlikteydi. Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan genç iş adamının adını herkes Aleyna Tilki aşkıyla duydu.
Genç şarkıcı için kesenin ağzını açıp pahalı jestler yapan Kadir Güneş, şimdi de jestleriyle Melisa Döngel'in ayağını yerden kesmeye başladı. Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öğrenilen güzel oyuncu ile Kadir Güneş'in Instagram aracılığıyla tanıştığı konuşuluyor.
Döngel, Sosa ile aşkını "Sadece arkadaşız" diye inkar etmişti. Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz ile Döngel'in aşkı çok kısa sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu?
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak"
- Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...
- Survivor'da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...
- Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu?
- 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? ALES başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- 2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Başvuru şartları tek tek sıralandı! İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı! Güvenlik, temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte takvim...
- SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...
- Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...
- 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?