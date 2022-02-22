Melisa Döngel’den aşk bombası! Aleyna Tilki’nin eski sevgilisine gönlünü kaptırdı

Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki evli futbolcu Jose Sosa ile kısa süreli yasak aşk yaşadığı iddia edilen 22 yaşındaki oyuncunun adı ardından da Ekin Mert Daymaz ile anıldı. Her iki ilişkiyi de "Arkadaşız" diye yalanlayan Melisa Döngel'in kalbinin yeni sahibi de ortaya çıktı.