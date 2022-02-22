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Melisa Döngel'den aşk bombası! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisine gönlünü kaptırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Melisa Döngel’den aşk bombası! Aleyna Tilki’nin eski sevgilisine gönlünü kaptırdı

Son dönemde işinden çok özel hayatıyla gündem olan Melisa Döngel, yeni bir aşka yelken açtı. Deniz Şahin ile ayrılığının ardından Sosa ve Ekin Mert Daymaz ile adı anılan Döngel, şimdi de gönlünü Aleyna Tilki’nin eski sevgilisine kaptırdı.

Melisa Döngel, son dönemde rol aldığı projelerden çok özel hayatıyla konuşulur oldu. Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile uzun süreli ilişkisini "Toksik hale geldi" diyerek geçtiğimiz yaz sonu noktalayan güzel oyuncunun adı ayrılığın ardından birçok isimle anıldı.

Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki evli futbolcu Jose Sosa ile kısa süreli yasak aşk yaşadığı iddia edilen 22 yaşındaki oyuncunun adı ardından da Ekin Mert Daymaz ile anıldı. Her iki ilişkiyi de "Arkadaşız" diye yalanlayan Melisa Döngel'in kalbinin yeni sahibi de ortaya çıktı.

PAHALI JESTLERİN ADAMI

Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Etiler'deki lüks bir mekanda Kadir Güneş ile birlikteydi. Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan genç iş adamının adını herkes Aleyna Tilki aşkıyla duydu.

Genç şarkıcı için kesenin ağzını açıp pahalı jestler yapan Kadir Güneş, şimdi de jestleriyle Melisa Döngel'in ayağını yerden kesmeye başladı. Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öğrenilen güzel oyuncu ile Kadir Güneş'in Instagram aracılığıyla tanıştığı konuşuluyor.

Döngel, Sosa ile aşkını "Sadece arkadaşız" diye inkar etmişti. Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz ile Döngel'in aşkı çok kısa sürdü.

Kadir Güneş ile Aleyna Tilki, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamıştı. Melisa Döngel ise vakit kaybetmeden aşkını Instagram'da Kadir Güneş takibe aldı.

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