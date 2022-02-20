Survivor Atakan’a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Atakan Işıktutan elendi mi, ne oldu, neden yok, yarışmadan ayrıldı mı?

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı.

Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.