21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Acun Ilıcalı açıkladı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
Survivor Atakan’a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de diskalifiye iddiası gündeme geldi. Yarışmaya yedeklerden katılan Atakan, kısa süre önce sakatlandı. Acun Ilıcalı, Atakan'ın akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de Atakan Işıktutan'ın diskalifiye olduğu iddia edildi. Yarışmayı takip edenler konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR ATAKAN'A NE OLDU, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Atakan'ın omzundan yaşadığı sakatlık sonrası yapılan doktor kontrolünde yarışmaya devam etmesine engel olabilecek hasarlar bulunduğu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın umutsuzum dediği durumla ilgili doktorların kararının bekleneceğinin de altı çizildi.

SURVİVOR ATAKAN KİMDİR?

15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de doğan Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Atakan Işıktutan elendi mi, ne oldu, neden yok, yarışmadan ayrıldı mı?
Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı.

Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA