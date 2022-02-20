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"Tosun Paşa" filminde "Hababam Sınıfı" film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

"Tosun Paşa" filminde "Hababam Sınıfı" film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Tosun Paşa" filminde "Hababam Sınıfı" film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

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