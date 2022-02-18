Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Takipçileri hangi isimin 15.000 TL'lik büyük ödülü kazandığını merak ediyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...