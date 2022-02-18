Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Hafta boyunca en fazla puanı alan isim birinci olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Takipçileri hangi isimin 15.000 TL'lik büyük ödülü kazandığını merak ediyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Akşam saatlerinde haftanın finalinde birinci olan ismin açıklanması bekleniyor.
YARIŞMACILAR:
Bilge Öğüt
Mehmet
Maysa Kaya
Oğuz Kılıklı
Zeynep
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTA İÇİ HER GÜN TV8'DE!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
- AÖF ödemeleri hangi bankalara yapılacak? AÖF online harç ödeme nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...
- BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...
- Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
- Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi?
- ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman?
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? MEB'den Nisan ara tatili açıklaması
- Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?
- Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması
- Cemre düştü mü? 1. cemre ne zaman düşer? 2022 Cemreler havaya, suya, toprağa hangi gün düşecek?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2022 Polis Akademisi jandarma bekçi alımı şartları nelerdir?