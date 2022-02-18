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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Hafta boyunca en fazla puanı alan isim birinci olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Takipçileri hangi isimin 15.000 TL'lik büyük ödülü kazandığını merak ediyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Akşam saatlerinde haftanın finalinde birinci olan ismin açıklanması bekleniyor.

YARIŞMACILAR:

Bilge Öğüt

Mehmet

Maysa Kaya

Oğuz Kılıklı

Zeynep

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTA İÇİ HER GÜN TV8'DE!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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