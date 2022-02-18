Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
Netfix'in yeni yerli sinema filmi Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir? Başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı filmin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı ve filmin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlanmıştı.
Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir? Netflix'in yeni yerli sinema filmi Pera Palas'ta Gece Yarısı fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Filmin başrolünde ise ünlü oyuncu Hazal Kaya yer alacak. Peki; Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir, konusu nedir?
PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?
Projenin konusu Netflix tarafından "Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır." şeklinde açıklandı.
PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMDİR?
Projenin oyuncu kadrosunda ise Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, James Chalmers, Yasemin Szawlowski ve Engin Hepileri gibi isimler yer alıyor.
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- Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
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