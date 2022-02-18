Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden Kırmızı Oda bu akşam son kez izleyicileri ile buluşuyor. Gerçek yaşam öyküleri ile gönüllere taht kuran diziden hayranlarını üzecek karar geldi. İşte, Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...