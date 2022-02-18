Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
Kırmızı Oda final mi yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında her hafta cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda final yapıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerine dayanan Kırmızı Oda 61.bölüm ile ekrana veda ediyor. İşte, Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu?
Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden Kırmızı Oda bu akşam son kez izleyicileri ile buluşuyor. Gerçek yaşam öyküleri ile gönüllere taht kuran diziden hayranlarını üzecek karar geldi. İşte, Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden Kırmızı Oda bu akşam son kez izleyicileri ile buluşuyor. Gerçek yaşam öyküleri ile gönüllere taht kuran diziden hayranlarını üzecek karar geldi. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı dizi bu akşam 61. bölümü ile veda edecek. Dizinin sonunda Gülseren Budayıcıoğlu'nun mesajı yayınlanacak.
KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPIYOR?
İki sezondur ekranda olan Kırmızı Oda, son dönemlerde düşen reytinglerini kurtarma mücadelesine girmiş ancak başarılı olamamıştı. Dizinin bu nedenle final yaptığı tahmin ediliyor.
BİNNUR KAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI
Instagram hesabından paylaşımda bulunan başrol oyuncusu Binnur Kaya veda mesajında, 'Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle.' ifadelerine yer verdi.
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- Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
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