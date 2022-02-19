Bella Hadid’den başörtüsü yasağına sert tepki: “Kadınlara ne giyeceklerini söylemek sizin işiniz değil”

Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Müslümanlar'ın moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle gördüm. Birçok Müslüman kız kardeşlerimin diğer insanlar- dan farklı durumlarla yüz yüze kaldıklarını biliyorum. Bu kesinlikle düpedüz ırkçılık. Modada başörtülerini kullanmak doğru değil demek benim işim değil. Eğer modada başörtüsünü kabul ediyorsanız Müslümanlar'ın moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları unutmayalım. Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın, eğer bir şey görürseniz sesinizi de çıkartın."