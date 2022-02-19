Bella Hadid’den başörtüsü yasağına sert tepki: “Kadınlara ne giyeceklerini söylemek sizin işiniz değil”
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Hindistan’daki eğitim kurumlarında Müslüman kadınların başörtü takmasını yasaklayan kurallara karşı sert tepki gösterdi. Ayrımcı uygulamalara karşı çıkan ve dünyanın farkında olmadan “islamofobik” bir hale geldiğini belirten Hadid, “Kadınlara ne giyeceklerini söylemek sizin işiniz değil” dedi.
Filistin kökenli dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da, Belçika'da, Kanada'nın Quebec eyaletinde ve son olarak Hindistan'daki eğitim kurumlarında ve diğer kamusal alanlarda uygulanan başörtü ve dini kıyafet giyilmesine karşı "ayrımcı" uygulamaları eleştirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, "Özellikle inanç ve güvenlik ile ilgili kadınlara ne giyip giymemelerini söylemek sizin işiniz değil" ifadelerine yer verdi.
Hadid paylaşımında, dünyanın farkında olmadan "islamofobik" bir hale geldiğini belirterek, "Bir erkeğin 2022 yılında, bir kadın adına karar vermek için yeterli bir geçerliliğe sahip olduğunu bir saniyeliğine bile düşünmesi sadece komik değil aynı zamanda delilik" dedi.
Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki okullarda başörtü takmayı yasaklayan bir kararın açıklanmasının ardından birçok öğrenci mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme kararının inceleme altında olduğu bu günlerde Belçika, Fransa ve Kanada'nın Quebec eyaletinde başörtü yasakları ise devam ediyor.
Filistinli model aynı zamanda Yeni Zelanda'da gerçekleşen ırçkı saldırıya da tepki gösterdi. Otago Kız Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki Hoda Al-Jamaa, ırkçı saldırıya uğradı. Genç kız arkadaşlarıyla otururken, diğer üç kız yanlarına gelip onlarla alay etmeye başladı.
Tartışma tırmandı ve üç kız Hoda'ya saldırıp başörtüsünü yırttı. Genç kız oracıkta bayıldı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin sarsıntısı geçirdiği anlaşıldı. Bella Hadid bu ırkçı saldırıya kayıtsız kalmadı.
Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:
"Müslümanlar'ın moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle gördüm. Birçok Müslüman kız kardeşlerimin diğer insanlar- dan farklı durumlarla yüz yüze kaldıklarını biliyorum. Bu kesinlikle düpedüz ırkçılık. Modada başörtülerini kullanmak doğru değil demek benim işim değil. Eğer modada başörtüsünü kabul ediyorsanız Müslümanlar'ın moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları unutmayalım. Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın, eğer bir şey görürseniz sesinizi de çıkartın."
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