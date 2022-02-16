Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sürpriz adayı ayağa kaldırdı...
Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de aşk iddiaları gündeme geldi. Ünlüler takımından Mert Öcal ile Gönüllüler takımından Sude arasında aşk olduğu iddiaları hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sürpriz adayı ayağa kaldırdı...
Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'ın aldatma iddiaları sonrası ikili arasında yaşanan bu sıcak gelişme adeta Nisa'yı deliye döndürüyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında ikili arasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sürpriz adayı ayağa kaldırdı...
MERT SUDE SEVGİLİ Mİ?
İkilinin sevgili olduğuna yönelik net bir açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği anda detaylara ulaşabilirsiniz...
SURVİVOR MERT ÖCAL, SUDE BURCU'YA ÇİÇEK VERDİ!
Survivor 2022 yarışmacısı Mert Öcal, Sude'ye çiçek vererek ''Sevgililer günün kutlu olsun.'' dedi. Sude ise ''Teşekkür ederim senin de kutlu olsun.'' karşılığını verdi.
SUDE BURCU VE NİSA BÖLÜKBAŞI ARASINDA KRİZ!
Sude: "Sen bana gelip "Kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın" diyorsun. Bu çok ağır bir itham.
Nisa: "Daha havaalanında "Seni seviyorum" dedi. On saniye sonra senin yanında geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?"
Sude: "Nisacığım, bu çok özel bir konu. Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim sekiz, dokuz ay bu adamla neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın.
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