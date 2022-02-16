Survivor’ın Mert Öcal’ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sürpriz adayı ayağa kaldırdı...

SUDE BURCU VE NİSA BÖLÜKBAŞI ARASINDA KRİZ!

Sude: "Sen bana gelip "Kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın" diyorsun. Bu çok ağır bir itham.

Nisa: "Daha havaalanında "Seni seviyorum" dedi. On saniye sonra senin yanında geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?"