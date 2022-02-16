Sadakatsiz Haluk öldü mü? Sadakatsiz Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen fragman...
Sadakatsiz Haluk öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları gün yüzüne çıktı. Dizide "Haluk" karakterine hayat veren Burak Sergen'in yeni bölümde veda edeceği iddia edildi. İşte, Sadakatsiz Haluk öldü mü? Sadakatsiz Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen fragman...
Sadakatsiz Haluk öldü mü? Sadakatsiz Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Güçlü'nün eşi, Derin Güçlü'nün babası Haluk Güçlü dizinin bu akşamki bölümünde Aras ile olan tartışmasından sonra kalp krizi geçiriyor. İşte, Sadakatsiz Haluk öldü mü? Sadakatsiz Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen fragman...
SAKADATSİZ HALUK ÖLDÜ MÜ?
Sadakatsiz 49. bölümde Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçiriyor ve ölüyor. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlıyor. Asya'nın ise bir planı bulunuyor.
Fragmanda Gönül Volkan'a, 'Şirketin başına bizim oylarımızla sen geçeceksin Volkan. Artık bu ailenin, Haluk'un bütün servetinin idaresi sende olacak. Çok güçlü olacaksın. Düşmanımız ortak ve sen benimle beraber hareket edeceksin.' diyor.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961; Ankara doğumlu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
BURAK SERGEN'İN DİZİLERİ
Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
Halka - 2019 - İlhan Tepeli
Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur
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