Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte Ünlüler - Gönüllüler sms sıralaması...
Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımdan eleme adayları belirlendi. SMS oylaması sonrasında yarışmaya veda edecek isimi Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte Ünlüler - Gönüllüler sms sıralaması...
Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı elenen isimi duyuracak. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı olurken, hem de sürgün adasına gönderiliyor. Hafta boyunca belirlenen adaylar için ada konseyinde eleme heyecanı yaşanacak. Hangi isimin adaya veda ettiği ise merak ediliyor. İşte, Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte Ünlüler - Gönüllüler sms sıralaması...
SURVİVOR'DA BU HAFTA ELEMEYE KİMLER KALDI?
Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak 4 isim belirlendi. Bu isimler Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.
1- Evrim
2- Atakan
3-Aşkım
4-Ezgi
SURVİVOR 16 ŞUBAT'TA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor All Star'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SURVİVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor All Star'a geçtiğimiz hafta veda eden isim Furkan Kızılay olmuştu.
DÜN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
2022 Survivor All Star yarışmasında haftanın ilk ödül yarışı gerçekleşti. Yarışmacılar lezzetli sandviçler için parkura çıktı. Kadınlar mücadelesinde kazanan açık ara ünlüler oldu ve tadım avantajını elde etti. Erkeklerde de rakibine şans tanımayan ünlüler ödülün sahibi oldu.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor oyununun ilk etabını kadınlar oynadı. Survivor dokunulmazlık oyununun ilk etabını Ünlüler takımı 8-2 alarak 1-0 öne geçtiler. Dokunulmazlık oyunun ikinci etabı ise erkekler arasında oynandı.
Gönüllüler takımı 8-1 ikinci etabı alan taraf oldu. En iyiler yarışında ise dokunulmazlık oyunu kazanan takım Gönüller takımı oldu.
16 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
İki takım yeniden kazanmak için parkura çıktı. Ünlüler salı akşamı yapılan ödül mücadelesini kazanmıştı. Çarşamba akşamı ise kazanan yeniden ünlüler takımı oldu. Günü ödülü ise patates kızartması oldu. Turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkardı.
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