Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı elenen isimi duyuracak. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı olurken, hem de sürgün adasına gönderiliyor. Hafta boyunca belirlenen adaylar için ada konseyinde eleme heyecanı yaşanacak. Hangi isimin adaya veda ettiği ise merak ediliyor. İşte, Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte Ünlüler - Gönüllüler sms sıralaması...