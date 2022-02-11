Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. İddialı yarışmacıların olduğu haftada kazanan isimi Zuhal Topal duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sürpriz isim...