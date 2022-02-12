Alişan ve Buse Varol evliliğinde sona gelindi! Evi terk etti

Bu arada ikili arasındaki krizin iyice büyümesiyle ünlü şarkıcının da annesinin evinde kalmaya başladığı ve yaklaşık üç haftadır evine gitmediği iddia edildi. Çifte yakın kaynaklara göre Buse Varol, Alişan'ın geçtiğimiz Temmuz'da vefat eden kardeşinin ailesiyle çok fazla zaman geçirmesine sitem etti.