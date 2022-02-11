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Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman bitiyor? TV8 kanalında yayınlanan yerli dizi Kırmızı Oda’nın final yapıp yapmayacağı dizi severler tarafından sorgulanıyor. İddialara göre, dizinin düşük reytingleri sebebiyle 61. final yapılacağı belirtilmişti. Başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki; Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman bitiyor?

Kırmızı Oda dizisi ne zaman bitiyor? Kırmızı Oda final mi yapıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede beğeni kazanan yerli dizi Kırmızı Oda'nın yayın hayatına son vereceği iddia edilmişti. Reytinglerin düşmesinden dolayı dizinin final yapacağı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından dizinin izleyicileri Kırmızı Oda dizisi ne zaman bitiyor? sorusuna yanıt arıyor.

KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kırmızı Oda dizisi final yapacak. Dizi, 61. son bölümüyle 18 Şubat akşamı ekranlara veda edecek.

KIRMIZI ODA NEDEN BİTİYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre düşük reytingler nedeniyle dizi 61. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

Altuntaş haberinde, ''Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi.

Pandemide aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Binnur Kaya'lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.'' ifadelerin yer verdi.

Gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilmişken Instagram'dan paylaşımda bulunan Acun, Kırmızı Oda'nın senaristi Gülseren Budayıcıoğlu ile bir araya geldi. Bu paylaşımı görenler dizinin final yapıp yapmayacağını merak etti.

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