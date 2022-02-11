Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

Kırmızı Oda dizisi ne zaman bitiyor? Kırmızı Oda final mi yapıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede beğeni kazanan yerli dizi Kırmızı Oda'nın yayın hayatına son vereceği iddia edilmişti. Reytinglerin düşmesinden dolayı dizinin final yapacağı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından dizinin izleyicileri Kırmızı Oda dizisi ne zaman bitiyor? sorusuna yanıt arıyor.