Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor'un çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Bu akşam seyirciyle buluşan Survivor All Star'da sürgün adasına gidecek üçüncü kişi belli olacak. İşte, Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?