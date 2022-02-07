Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?
Survivor eleme ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği yeni bölüm başladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta eleme olmayacağını açıklamıştı. Bu haftanın eleme takvimi merak ediliyor. İşte, Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?
Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor'un çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Bu akşam seyirciyle buluşan Survivor All Star'da sürgün adasına gidecek üçüncü kişi belli olacak. İşte, Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?
6 Şubat 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi.
Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen yarışmada en başarılı performans grafiğini çizen takım dokunulmazlık sembolünün sahibi olurken başarısız takım kritik ada konseyinde yapılan oylama sonrasında haftanın 2. eleme adayı seçilerek sürgün adasına gönderildi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kritik dokunulmazlık oyununda kadınlar ve erkekler arasından oynanan zorlu parkur üzerinden gerçekleşen oyunda en başarılı performansı gösteren takım gönüllüler oldu ve dokunulmazlık sembolü sunucu Murat Ceylan tarafından Berna'ya verildi.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU
Kritik ada konseyinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde ünlüler takımı arasından yapılan eleme adayı oylaması sona erdi.
Oylama şöyle şekillendi;
SERCAN: 3
BORA: 5
GİZEM: 1
BATUHAN: 1
Bu durumda en yüksek oyu alan Survivor Bora, haftanın 2. eleme adayı seçilerek sürgün adasına gönderildi.
SURVİVOR ELEME NE ZAMAN OLACAK?
Survivor elemesi Çarşamba günü yapılacak.
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