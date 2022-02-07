Müge Anlı’da akıllara durgun veren olay! Gönül Taşan için ihbar yağdı! Büyüyle delirtip intihar ettirdi... Bisiklet kilidi detayı...

O FOTOĞRAFI KIZIM KOYMUŞTU

İddiaların hedefinde olan Gönül Taşan'ı ekran başındakiler yeşil başörtülü tesettürlü fotoğrafı ile tanımıştı. Zira sosyal medya hesaplarında bu fotoğrafını kullanıyordu. Ama canlı yayına gelen Gönül Taşan hayli farklıydı. Başörtüsünü çıkartmış ve başka bir imajla yayına gelmişti. Gönül Taşan görünümüyle ilgili değişimi 'O fotoğrafı sosyal medyama kızım koymuştu. Ben 2018'den beri bu şekildeyim' diyerek izah etti.

Gönül Taşan canlı yayında hakkındaki iddialara ilk başta hayli sakin yaklaştı. Her iki ailenin de 'büyü' iddiaları reddederken canlı yayına arka arkaya gelen ihbar telefonlarıyla hayli agresifleşti. Gönül Taşan eniştesi İsmail Çırakkoca'dan büyü yaptırmak için asla para almadığını söyledi. Ona halası ve aynı zamanda İsmail Bey'in eşi olan Hürü Çırakkoca'da destek verdi. Hürü Çırakkoca kocasının büyüye inandığını ve çocuklarına büyü yapıldığını söyleyerek farklı hocalara para yedirdiğini iddia etti. Üzerine kayıtlı olan arazileri yeğeni Gönül Taşan'a neden devrettiğini ise izah edemedi.