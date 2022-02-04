Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Hafta boyunca verilen puanlar neticesinde kazanan isim ortaya çıkacak. Zuhal Topal kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. Yarışmacılar hafta boyunca aldıkları puanlar neticesinde kazanan isim belli olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...
PUAN DURUMU
Gioacchino Dell'aquila
Deniz Ağdaş
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Sevilen yarışma programında kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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