Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. Yarışmacılar hafta boyunca aldıkları puanlar neticesinde kazanan isim belli olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...