Ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
Son dakika haberine göre: Beşiktaş Bebek’te lüks bir mekana yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri mekanın önünde geniş çaplı çalışma yaparken, ünlü sanatçı Teoman’ın da kafede olduğu öğrenildi.
Beşiktaş Bebek'te lüks bir mekâna yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mekânın önünde geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için inceleme başlattı.
Olay saat 01.30'da Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belli olmayan kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan ünlü kafeye girmek istedi. Kafe görevlileri tarafından içeri alınmayan kişi veya kişiler daha sonra caddeye gelerek silahla kafeyi kurşun yağmuruna tuttu.
3 KİŞİ YARALANDI
Lüks mekana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırganların silahından çıkan kurşunlar, çiçek satan 1 kişi ve 2 kafe çalışanı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızlıca kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
KAFE VE ÇEVRESİNDE GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA
Mekânın olduğu yere güvenlik şeridi çeken polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil araştırması gerçekleştirdi. Olay yerinde çok sayıdaki boş kovan incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birisinin park halindeki lüks bir otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralanan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Teoman yara almadan kurtuldu
Lüks kafeye silahlı saldırının gerçekleştiği esnada Ünlü Sanatçı Teoman'ın da orada olduğu öğrenildi.
Daha sonra ortaya çıkan görüntüde Sanatçı Teoman'ın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
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