Ünlü sanatçı Teoman’ın da bulunduğu kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var



Olay saat 01.30'da Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belli olmayan kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan ünlü kafeye girmek istedi. Kafe görevlileri tarafından içeri alınmayan kişi veya kişiler daha sonra caddeye gelerek silahla kafeyi kurşun yağmuruna tuttu.