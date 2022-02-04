Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star, 3 Ocak 2022 Perşembe akşamında TV8 ekranlarında yer almadı. Survivor'da en son ödül oyunu oynanmış ve konseyde, Aycan Yanaç'ın Survivor'un zorlu şartlarına dayanamayarak pes ettiği açıklanmıştı. İşte, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...