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Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan seviyesi doruklara çıkıyor. Yarışmayı takip edenler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star, 3 Ocak 2022 Perşembe akşamında TV8 ekranlarında yer almadı. Survivor'da en son ödül oyunu oynanmış ve konseyde, Aycan Yanaç'ın Survivor'un zorlu şartlarına dayanamayarak pes ettiği açıklanmıştı. İşte, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...

SURVİVOR NEDEN YOK? YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

3 Şubat akşamında TV8'in yayın akışında Kırmızı Oda dizisi yer alıyor. Survivor'un yeni bölümü 5 Şubat 2022 Cumartesi akşamı 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR'DA NELER OLACAK?

Aycan'ın ayrılmasıyla adadaki dengeler değişti. Barış, Birsen, Mert ve Evrim arasında yapılacak oylama iptal edildi. Ancak bu 4 yarışmacının adaylığı düşmedi. Barış, Birsen, Mert ve Evrim'in dışında 4 eleme adayı daha çıkacak. Yani eleme, 8 yarışmacı arasında yapılacak.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Sürgün Adası'na giden ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Barış'ın ardından Birsen Bekgöz, Evrim Keklik ve Mert Öcal eleme adayı oldu.

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