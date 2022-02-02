03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor Aycan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Aycan neden elendi, gitti? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Aycan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Aycan neden elendi, gitti? Acun Ilıcalı açıkladı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
Survivor Aycan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Aycan neden elendi, gitti? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Aycan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Uzun süredir yarışmadan ayrı kalan Aycan Yanaç hakkında karar verildi. İşte, Survivor Aycan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Aycan neden elendi, gitti? Acun Ilıcalı açıkladı...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA