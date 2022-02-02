Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte SMS sıralaması ve elenen sürpriz isim...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya rekabet eden iki takımdan ünlüler bu kez galip gelen taraf oldu. Galibiyet zincirini bozan gönüllüler takımında bu akşam eleme adayı belirlenecek ve böylece sürgün adasına gidecek üçüncü isim belirlenecek.

Oylama sonucunda Evrim 3. eleme adayı oldu. Öte yandan ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan haftanın son adayını belirledi. Bu isim ise Mert Öcal oldu. Survivor 2022'de geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki takım arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı oynadığı mücadelede güç ve denge oldukça önem arz etti. Dokunulmazlık oyununda bu akşam başarılı olan takım yine gönüllüler takımı oldu ve İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı için üzücü bir konsey akşamı yaşandı ve eleme adayı belirlendi.