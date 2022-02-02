Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte SMS sıralaması ve elenen sürpriz isim...
Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Evrim, Birsen, Barış ve Mert Öcal eleme adayları oldu. Acun Ilıcalı'nın son dakika açıklaması ile elenen isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte elenen sürpriz isim...
Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en fazla takip edilen yarışmaları arasında yer alan Survivor 2022 All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. 4 isimin eleme koltuğunda yer aldığı akşamda Acun Ilıcalı elenen isimi duyuracak. SMS oylaması sonrasında en az oyu alan isim veda edecek. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte elenen sürpriz isim...
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapıılıyor. Survivor 15. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI- 2 ŞUBAT 2022
Survivor SMS oylamaları ise 2 Şubat'ta yapılacak olan elemenin ardından belli olacak.
SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
• 1. eleme adayı : Barış
• 2. eleme adayı : Birsen
• 3. eleme adayı : Evrim
• 4. eleme adayı : Mert
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyunu yarışması gülle atışı oldu. Kadınlar yarışını Ünlüler takımı kazandı. Erkekler yarışını ise Gönüllüler takımı kazandı. Best Ofturuna kalan oyunda sandviç ödülünü 3-1 kazanan takım Gönüllüler oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haftanın ilk 2 dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımından sürgün adasına Barış ve Birsen giden isimler olmuştu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler kaybetti ve Berna sürgün adasına giderek 3. eleme adayı oldu. Ünlüler takımından performans 1. si Batuhan ise 4. eleme adayı olarak Mert'i seçti.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya rekabet eden iki takımdan ünlüler bu kez galip gelen taraf oldu. Galibiyet zincirini bozan gönüllüler takımında bu akşam eleme adayı belirlenecek ve böylece sürgün adasına gidecek üçüncü isim belirlenecek.
Oylama sonucunda Evrim 3. eleme adayı oldu. Öte yandan ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan haftanın son adayını belirledi. Bu isim ise Mert Öcal oldu. Survivor 2022'de geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki takım arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı oynadığı mücadelede güç ve denge oldukça önem arz etti. Dokunulmazlık oyununda bu akşam başarılı olan takım yine gönüllüler takımı oldu ve İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı için üzücü bir konsey akşamı yaşandı ve eleme adayı belirlendi.
Survivor'da ünlüler takımında yapılan oylama sonrasında haftanın ikinci eleme adayı oy çokluğuyla belirlendi. Barış Murat Yağcı'nın ardından haftanın 2. eleme adayı olan isim Birsen Bekgöz oldu.
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımında performans birincileri olan Batuhan ile Elif'in bireysel dokunulmazlığı vardı. Aynı zamanda Sercan iki kez üst üste sürgün adasına gittiği için dokunulmaz oldu.
Oylamada ismi yazılanlar Furkan, Barış, Nagihan, Atakan, Mert, Parviz, Birsen oldu. Barış ve Atakan'ın isimleri dörder kez çıkınca bu iki isim için açık oylamaya geçildi. Oylamada Barış'ın ismi daha çok söylendi. Böylece sürgün adasına giden ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı olmuştu.
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