Hayranıyla mahkemelik olan Berkay ateş püskürdü: Utanmadan para istiyorlar

Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Berkay, "Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar. hem de para istiyorlar" diyerek veryansın etti.

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