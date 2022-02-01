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Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? İşte eleme adayları...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? İşte eleme adayları...

Survivor eleme gecesi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımından eleme adaylarının çıktığı akşamda Survivor'da eleme gecesi merak ediliyor. İşte, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? İşte eleme adayları...

Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın her yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Ünlüler takımı ile gönüllüler arasındaki rekabet kızışırken, takım oyuncuları arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Survivor'da eleme gecesinin hangi gün olduğu merak ediliyor. İşte, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? İşte eleme adayları...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 1 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümünde ödül oıyunu oynanacak. Ödül oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ALL STAR 2022 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarında 2 ismi eleme potasına soktu. Böylelikle bu hafta sürgün adasına giden diğer 2 yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 31 Ocak Pazartesi günkü bölümünde eleme potasına girerek sürgün adasına gönderilen yarışmacılar Survivor'da Evrim ve Mert oldu.

SURVİVOR'DA KİM SÜRGÜN ADASINA GİTTİ?

Survivor'da bu hafta sürgün adasına giden ilk yarışmacı Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler eleme adayı olarak gösterdikleri Birsen'i sürgün adasına gönderdi. Bu akşam sürgün adasına giden 3. yarışmacı Evrim, 4. isim ise Mert oldu.

SURVİVOR ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Survivor eleme gecesi Çarşamba akşamları gerçekleştiriliyor.

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