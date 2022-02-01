Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın her yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Ünlüler takımı ile gönüllüler arasındaki rekabet kızışırken, takım oyuncuları arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Survivor'da eleme gecesinin hangi gün olduğu merak ediliyor. İşte, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? İşte eleme adayları...