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Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel...

Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiaları gündeme geldi. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in yapımdan ayrılacağı iddia ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel...

Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteri dikkat çekiyor. İddialara göre Tansel Öngel, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde diziye veda edecek. İşte, Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel...

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLÜYOR MU, TANSEL ÖNGEL DİZİDEN ÇIKTI MI?

Masumlar Apartmanı Naci'nin ölüp ölmediği henüz belli değil. Naci'nin fenalaştığı görülürken detaylar yeni bölümlerde belli olacak.

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Naci'nin hastalığı vücudunun farklı kısımlarında yaşadığı uyuşukluk ve hissizlik olarak bilinmektedir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde; Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo'nun babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir.

Han endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci'yle birlikte alelacele otelden ayrılır. Gülben ise Esat'ın ısrarını kıramayıp, birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder.

Han, Mazo'nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur.

Safiye, Naci'yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo'nun oyunu giderek acımasızlaşır. Han, Mazo'nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.

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