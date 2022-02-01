Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel...

Han endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci'yle birlikte alelacele otelden ayrılır. Gülben ise Esat'ın ısrarını kıramayıp, birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder.

Han, Mazo'nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur.