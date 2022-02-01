Fatma Girik'in ölümünde ihmal iddiası! Kardeşi suç duyurusunda bulundu
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Fatma Girik, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girik’in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik’ten korkutan iddia geldi. Usta oyuncunun ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vefatında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Avukat Akın Centilmen, AA muhabirine, Fatma Girik'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Centilmen, "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk." dedi.
Centilmen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini kaydetti.
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